Дерматовенеролог Соколова рассказала, каким должен быть косметический джентльменский набор | 360°

Здоровье 10 октября 2022, 12:40 Поделиться Telegram

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Viber Дерматовенеролог Соколова рассказала, каким должен быть косметический джентльменский набор Врач Соколова: после 30 лет можно начинать пользоваться антивозрастным кремом

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Врач-дерматовенеролог, косметолог Юлия Соколова в разговоре с изданием РИАМО рассказала, из чего должен состоять мужской косметический джентльменский набор.

По словам медика, уже с 30 лет мужчины могут начинать пользоваться первым антивозрастным кремом или гелем, который может заменить средство после бритья.

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Также она порекомендовала включить в ежедневный уход крем для кожи вокруг глаз.

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«В этом возрасте тем, кто не сделал этого раньше, полезно ввести в ежедневный уход средства для кожи вокруг глаз — бессонные ночи уже не проходят бесследно. В антивозрастных кремах для кожи лица к увлажнителям и антиоксидантам присоединяются компоненты, стимулирующие обновление и дающие эффект лифтинга», — добавила косметолог.

Вне зависимости от типа кожи у мужчин, в косметичке у каждого из представителей сильной половины человечества после 30 лет должны находиться средства для очищения кожи, увлажнения и тонизирования. Подобрать их поможет врач-косметолог, заключила Соколова.

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