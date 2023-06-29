Здоровье 29 июня 2023, 19:25 Дерматовенеролог Слесаренко: грибковой инфекцией можно заразиться после встречи с бездомной собакой на улице

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После встречи с непривитыми и бродячими собаками человек может подхватить грибок ногтей и кожи. Об этом сообщила дерматовенеролог Ирина Слесаренко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, также грибковой инфекцией могут заразиться люди с некоторыми хроническими заболеваниями. Наиболее подвержены развитию недуга те, кто вынужден пользоваться общими раздевалками.

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Как сообщил сайт Neva.Today, грибковыми заболеваниями страдает около 30% населения планеты.