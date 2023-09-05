Здоровье 05 сентября 2023, 13:17 Дерматовенеролог Сирмайс: мочевина является одним из важных компонентов увлажняющего фактора кожи

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Врач-дерматовенеролог, дерматоонколог московской «Клиники Фомина» Наталия Сирмайс рассказала о пользе мочевины, сообщив, что она является одним из важных компонентов естественного увлажняющего фактора кожи. Слова специалиста передала «Вечерняя Москва».

Этот компонент при правильном применении поможет улучшить внешний вид кожи и убрать излишнюю сухость и утолщение. При этом врач предупредила, что некоторые люди могут столкнутся с непереносимостью мочевины, которая проявится в виде раздражения, зуда и жжения.

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На кожу лица можно наносить продукт с 1-5% мочевиной, а на тело — 10-15%, добавила Сирмайс.