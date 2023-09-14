Здоровье 14 сентября 2023, 19:26 Дерматовенеролог Синцова назвала пигментные пятна признаком фотостарения кожи

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Появление пигментных пятен на коже может указывать на ее фотостарение. Об этом сообщила дерматовенеролог, косметолог Татьяна Синцова в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, гиперпигментация возникает в результате агрессивного воздействия ультрафиолета во время загара. Кроме того, причиной появления пятен могут стать нарушения в работе щитовидной железы.

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Чтобы предотвратить гиперпигментацию, косметолог посоветовала использовать солнцезащитные средства с фильтром SPF 35+.