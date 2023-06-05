Здоровье 05 июня 2023, 12:07 Дерматовенеролог Петраш объяснила, в чем заключаются риски при нанесении татуировки на кожу Врач Петраш: при нанесении татуировки можно заразиться опасной инфекцией

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Врач-дерматовенеролог, косметолог, пластический хирург Надежда Петраш в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что чаще всего при нанесении татуировок на тело существует риск заражения инфекцией или аллергической реакцией.

Чтобы этого не произошло, мастера в тату-салонах должны строго соблюдать правила антисептики.

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«Иначе возможна передача гепатита В и С, ВИЧ, вирусных, бактериальных инфекций, контагиозных моллюсков. Очень важно наличие одноразовых стерильных инструментов в салоне», — добавила медик.

Аллергическая реакция у человека может появиться в том случае, если мастер использовал красители с содержанием микродозы металлов — кадмия, хрома, ртути, железа, титана. Также не исключен рак кожи, если мастер затронул родинку или какое-либо образование на коже иглой. Этот элемент может разрастись и спровоцировать меланому, резюмировала врач.