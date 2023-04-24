Здоровье 24 апреля 2023, 18:16 Дерматовенеролог Котова связала рост заболеваний сифилисом в России с миграцией

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В России фиксируется рост заболеваемости сифилисом. О причинах всплеска инфекции рассказала дерматовенеролог-косметолог Ирина Котова в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, во многом такой рост связан с миграцией, большинство иностранных граждан обращаются за медицинской помощью на поздних стадиях болезни. Несвоевременная диагностика ухудшает статистику заболеваемости, подчеркнула врач.

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Кроме того, вспышка инфекционных болезней заключается в безответственном отношении людей к своей безопасности и здоровью, заключила Котова.