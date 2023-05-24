Здоровье 24 мая 2023, 11:59 Дерматовенеролог Богатова посоветовала делать холодные компрессы при солнечных ожогах

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В большинстве регионов России уже установилась теплая и солнечная погода, а это значит, что возрастает риск обгореть. Об этом Lenta.ru рассказала дерматовенеролог Елена Богатова.

При солнечных ожогах она посоветовала прикладывать к пострадавшим местам прохладные компрессы, чтобы снять боль и покраснение. Также можно спасаться принятием ванны. Но вода опять же должна быть прохладной, чтобы не усугубить ситуацию. Наконец, следует все время увлажнять обгоревшую кожу и оберегать ее от нового попадания солнечных лучей.

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«Очень важно пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать гидратацию и помочь восстановлению кожи. Употребляйте больше воды, чем обычно, и избегайте алкогольных и кофейных напитков, которые могут усугубить обезвоживание», — рассказала Елена Богатова.

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