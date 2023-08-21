Здоровье 21 августа 2023, 15:51 Дерматовенеролог Аносов: предотвратить пигментацию можно, сократив пребывание на солнце

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Избежать появления пигментных пятен на коже можно, если сократить пребывание на солнце в обеденные часы летом. Об этом сообщил врач-дерматовенеролог Павел Аносов в беседе с Life.

По словам специалиста, воздействие ультрафиолетовых лучей солнца является главной причиной возникновения пигментации. Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо также минимизировать посещение солярия.

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Кроме того, врач посоветовал носить летом одежду из светлых натуральных материалов и пользоваться солнцезащитными средствами.