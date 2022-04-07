Дерматовенеролог Анохина рассказала об опасности весеннего солнца

Весной многие пренебрегают солнцезащитными кремами, потому что считают, что солнце еще не сильное. Однако ультрафиолетовое излучение вредно для кожи в любых дозах, рассказала в интервью РИА «Новости» врач-дерматовенеролог Людмила Анохина.

Получить солнечный ожог весной вряд ли получится, однако ультрафиолет в любом случае способствует преждевременному старению кожи.

«Ультрафиолет в любых количествах обладает повреждающим действием, приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и в ряде случаев даже может способствовать появлению злокачественных заболеваний кожи», — предупредила врач.

SPF-кремы нужно использовать с начала весны и до середины осени, написало РИА ФАН. Чем светлее кожа, тем сильнее должен быть фактор защиты у крема. Наносить крем нужно на все открытые участки кожи за 30 минут до выхода из дома — причем даже в пасмурную погоду, поскольку ультрафиолетовое излучение просачивается и сквозь облака.