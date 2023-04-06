Здоровье 06 апреля 2023, 15:24 Дерматовенеролог Ахматова: пожелтевшие ногти могут указывать на развитие болезней ЖКТ

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Состояние и цвет ногтей напрямую связаны с различными изменениями в организме человека. О том, на какие заболевания могут указывать пожелтевшие ногти, рассказала дерматовенеролог Элина Ахматова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, для начала при изменения цвета ногтей необходимо исключить грибок, псориаз и атопический дерматит. Также на ногтях может появиться желтизна из-за длительного приема лекарств.

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Как сообщил сайт kp.ru, на их цвет также влияют заболевания желудочно-кишечного тракта и патологии лимфатической системы.