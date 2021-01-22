Дерматологи перечислили проявления заражения коронавирусом на коже

Первым признаком заражения коронавирусом они назвали вызывающую зуд сыпь. Она не проходит на протяжении достаточно долгого времени и может перерастать в волдыри.

У некоторых пациентов с положительным тестом на COVID-19 кожа на пальцах рук и ног становится красной или сиреневой. Там формируются болезненные наросты, от которых сходит верхний слой кожи.

По словам дерматолога Вероники Батай, исследования показали, что коронавирус может протекать без кашля и температуры. Но проявления на коже точно говорят о присутствии коронавируса в организме. Длятся они несколько недель и в конечном итоге исчезают.

Как сообщила «Газета.ru», еще одним «кожным» симптомом ковида могут стать сухие губы. Особенно, когда кожа начинает с них осыпаться мелкими чешуйками. Это главный признак перенесенной коронавирусной инфекции. Такой симптом появляется ближе к выздоровлению.

