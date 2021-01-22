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    22 января 2021, 23:03

    Дерматологи перечислили проявления заражения коронавирусом на коже

    Анатолий Минкин

    Заражение коронавирусом можно определить не только по потере вкуса и обоняния, но и по признакам, которые проявляются на коже. Об этом сообщила газета Express со ссылкой на данные Британской ассоциации дерматологов.
    Дерматологи перечислили проявления заражения коронавирусом на коже

    Первым признаком заражения коронавирусом они назвали вызывающую зуд сыпь. Она не проходит на протяжении достаточно долгого времени и может перерастать в волдыри.

    У некоторых пациентов с положительным тестом на COVID-19 кожа на пальцах рук и ног становится красной или сиреневой. Там формируются болезненные наросты, от которых сходит верхний слой кожи.

    По словам дерматолога Вероники Батай, исследования показали, что коронавирус может протекать без кашля и температуры. Но проявления на коже точно говорят о присутствии коронавируса в организме. Длятся они несколько недель и в конечном итоге исчезают.

    Как сообщила «Газета.ru», еще одним «кожным» симптомом ковида могут стать сухие губы. Особенно, когда кожа начинает с них осыпаться мелкими чешуйками. Это главный признак перенесенной коронавирусной инфекции. Такой симптом появляется ближе к выздоровлению.