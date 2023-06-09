09 июня 2023, 11:06
Дерматолог Жовтан порекомендовала делать солевые ванны при лечении кожных заболеваний
Врач-дерматолог, косметолог Наталия Жовтан в разговоре с изданием «Газета.Ru» рассказала, что при лечении кожных заболеваний эффективно принимать солевые ванны. Кроме того, эта приятная процедура нормализует психоэмоциональное состояние.
Из кожи, по словам медика, выводятся лишняя жидкость, токсины и шлаки.
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«Ванны с добавлением солей усиливают приток крови к коже, активизируют обмен веществ и восстанавливают иммунитет. За счет осмотического и абсорбирующего эффекта солевого раствора», — процитировала «Общественная служба новостей» Жовтан.
Для здоровья кожи также полезны натрий, сера, йод, калий, кальций, магний, фтор и бром, добавила медик.
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