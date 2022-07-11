Дерматолог Жовтан опроверг информацию о пользе репейного масла для волос

Репейное масло, вопреки распространенному мнению, лишь ухудшает состояние волос. Таким мнением поделилась врач-дерматолог, трихолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталия Жовтан. Об этом сообщила Lenta.ru.

Эксперт пояснила, что репейное масло неспособно ускорить рост волос. Более того, в отдельных случаях оно способно даже ухудшать их состояние в случае, если лечить им недиагностированные заболевания кожи головы. Вещество может вызвать зуд, перхоть, а также повысить жирность кожи головы.

«Репейное масло наносится на кожу с целью якобы ожидаемого усиления роста, но на деле оно создает так называемую окклюзию — пленку, которая „закупоривает“ волосяной фолликул и мешает нормальному газообмену. Из-за этого ухудшается общее состояние волос, их рост замедляется и даже может начаться процесс усиленного выпадения», — пояснила специалист.

Кроме того, масло не способно улучшить качество волос. Избавиться от сеченых кончиков, по словам медика, можно лишь с помощью ножниц.