Здоровье 17 апреля 2023, 14:34 Дерматолог Воронина рассказала, как избавиться от проблем с кожей Дерматолог Воронина посоветовала отказаться от фастфуда, чтобы решить проблемы с кожей

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Проблемы с кожей в большинстве случаев возникают из-за неправильного питания. Таким мнением поделилась дерматолог Вера Воронина. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, плохое питание может усугублять проблемы с кожей. Особенно вредной является пища с высоким содержанием углеводов. Специалист посоветовала сократить количество выпечки, сладостей, риса и пшеницы в рационе, написало Utro.ru.

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«Также могут повлиять фастфуд, молоко, особенно обезжиренное — в нем больше углевода лактозы. Но такая зависимость есть лишь у небольшого количества людей, особенно с выраженными комедонами», — рассказала медик.