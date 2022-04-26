Дерматолог Вертиева рассказала об опасности купероза
Дерматолог Екатерина Вертиева рассказала, что купероз может спровоцировать кожное заболевание. Об этом сообщил NEWS.ru.
По данным ИА «Невские новости», сам по себе купероз организму не вредит. Но он может перерасти в розацеа.
«Это достаточно неприятное состояние, которое значительно ухудшает качество жизни и требует длительного и серьезного лечения. Если есть возможность, лучше купероз убирать», — рассказала Вертиева.
Она добавила, что купероз чаще всего возникает у тех, кто генетически склонен к нему. Но также его причиной могут стать долгое использование гормональных мазей, злоупотребление загаром или алкоголем.