Здоровье 25 января 2024, 16:28 Дерматолог Варенова: подцепить вшей можно в детсадах, школах, банях, саунах, спортивных секциях

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Дерматолог и трихолог Татьяна Варенова в беседе с newsnn.ru рассказала, что самыми распространенными местами заражения вшей считаются детсады, школы, бани, сауны, лагеря и спортивные секции.

Часто заражение происходит у девочек в танцевальных группах, поскольку они обмениваются вещами личной гигиены.

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Медик призвала родителей контролировать у детей соблюдение правил гигиены и обращаться к специалистам в случае подозрения на наличие вшей.