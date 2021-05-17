Дерматолог Наталья Яковлева посоветовала людям, страдающим повышенным потоотделением, обратиться за помощью к врачу. Специалиста процитировал сайт телеканала «Звезда».

«В жару потоотделение — это нормальный процесс, потому что все-таки у нас потовые железы — это такие выводные потоки, это выделительный орган, поэтому, если в жару работают потовые железы — это нормально», — объяснила Яковлева.

«Известия» отметили ее слова о том, что в корректировке общего состояния нуждаются женщины в менопаузе, а также люди с вегетососудистыми расстройствами, которые страдают от повышенного потоотделения и при комфортной температуре.