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    17 мая 2021, 21:23

    Дерматолог: в жару потоотделение — это нормальный процесс

    Артур Блянихов

    Дерматолог Наталья Яковлева посоветовала людям, страдающим повышенным потоотделением, обратиться за помощью к врачу. Специалиста процитировал сайт телеканала «Звезда».

    «В жару потоотделение — это нормальный процесс, потому что все-таки у нас потовые железы — это такие выводные потоки, это выделительный орган, поэтому, если в жару работают потовые железы — это нормально», — объяснила Яковлева.

    «Известия» отметили ее слова о том, что в корректировке общего состояния нуждаются женщины в менопаузе, а также люди с вегетососудистыми расстройствами, которые страдают от повышенного потоотделения и при комфортной температуре.