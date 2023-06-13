13 июня 2023, 13:45
Дерматолог Тону посоветовала делать влажные компрессы в качестве первой помощи при солнечных ожогах
Избавиться от неприятных ощущений и предотвратить последствия солнечных ожогов можно благодаря использованию влажных компрессов. Об этом сообщила врач-дерматолог Ангелина Тону в беседе сРИАМО.
По словам специалиста, в первые часы после ожога следует покрыть поврежденные места влажными тряпочками. Также человека необходимо отвести в помещение без доступа солнечных лучей.
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После оказанной первой помощи покрасневшую кожу рекомендуется регулярно увлажнять и наносить на нее средства с пантенолом, подчеркнула врач.
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