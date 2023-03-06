Здоровье 06 марта 2023, 18:51 Дерматолог Татьяна Егорова рассказала, как бороться с отеками freepik

Читать 360tv в

Появление отеков может быть вызвано проблемами с сердцем или с почками, а также с неправильным режимом питания. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

По ее словам, в первую очередь, следует обратиться к врачу, сдать анализы и проверить состояние сердца и почек. Также при отечности необходимо свести к минимуму потребление соли, а также исключить спиртные напитки. Если излишняя жидкость все равно накапливается, то это может быть просто индивидуальной особенностью. С отеками вполне можно бороться и в домашних условиях.

Реклама

Чтобы избавиться от отеков на лице есть много средств. Например, гидрогелевые маски и патчи.

Реклама

«Холодные патчи, массаж кубиками льда, конечно. Пятиминутная зарядка также избавит от отеков, потому что запустится кровообращение», — рассказала Татьяна Егорова.

Зарядку делают следующим образом: сильно зажмуривают глаза, потом снова открывают. Это нехитрое упражнение нужно повторять в течение нескольких минут.

Авторы: