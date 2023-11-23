Здоровье 23 ноября 2023, 18:19 Дерматолог Суворова: шерстяные вещи могут вызвать аллергию

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Шерстяные ткани могут спровоцировать появление аллергических реакций и контактных дерматитов. Об этом сообщила врач-дерматолог Марина Суворова в беседе с Life.

По словам специалиста, причиной аллергии может стать реакция на ланолин, пылевых клещей, шерсть животных и вещества, которыми обрабатывали ткань. Уже через несколько минут на теле могут появиться покраснения, зуд и крапивница.

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Дерматолог посоветовала не носить такие вещи на голую кожу и выбирать вид шерсти животного, к которому нет чувствительности.