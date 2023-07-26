26 июля 2023, 17:48
Дерматолог Суворова рассказала, что простые углеводы мешают коллагену сохранять молодость кожи
Дерматолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Арина Суворова в разговоре с изданием Life рассказала, что любители сладкого подвержены преждевременному старению. Глюкоза, накапливаясь в организме, начинает нарушать работу коллагена и эластина.
Именно коллаген и эластин поддерживают упругость и эластичность кожи. Они накапливаются под эпидермисом клетками соединительной ткани. Коллаген как бы формирует «каркас» кожи, а эластин позволяет ей растягиваться, рассказала медик.
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Сладкое нарушает процесс воспроизведения гиалуроновой кислоты. Таким образом кожа теряет влажность, становясь сухой и тусклой.
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