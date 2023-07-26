Здоровье 26 июля 2023, 17:48 Дерматолог Суворова рассказала, что простые углеводы мешают коллагену сохранять молодость кожи

Читать 360tv в

Дерматолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Арина Суворова в разговоре с изданием Life рассказала, что любители сладкого подвержены преждевременному старению. Глюкоза, накапливаясь в организме, начинает нарушать работу коллагена и эластина.

Именно коллаген и эластин поддерживают упругость и эластичность кожи. Они накапливаются под эпидермисом клетками соединительной ткани. Коллаген как бы формирует «каркас» кожи, а эластин позволяет ей растягиваться, рассказала медик.

Реклама

Сладкое нарушает процесс воспроизведения гиалуроновой кислоты. Таким образом кожа теряет влажность, становясь сухой и тусклой.