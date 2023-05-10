Здоровье 10 мая 2023, 12:12 Дерматолог Студенкина напомнила о важности увлажнения кожи во время резких перепадов температур

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Перепады температур в значительной мере отражаются на здоровье и качестве кожи. Именно поэтому ей в таких условиях требуется дополнительное увлажнение. Об этом РИАМО рассказала врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина.

Она посоветовала начинать уход с очищения. Потом переходить к тонику и, наконец, увлажнять кожу. Делать это лучше с помощью различных эмульсий, кремов и сывороток. Они стимулируют выработку коллагена, отвечающего за упругость и здоровье. Особое внимание нужно уделить коже в весенний и летний периоды. В это время нужно нужно отказаться от средств с кислотами.

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«Есть важный нюанс — в данные сезоны ни в коем случае нельзя использовать косметику с витамином А или ретинолом в составе: они повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, при взаимодействии с солнцем есть риск ожога и пигментации», — уточнила Студенкина.

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