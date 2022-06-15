Дерматолог Смирнова предупредила об опасности чрезмерного загара

Летом многие любят проводить время на пляже, однако слишком длительное пребывание на солнце может быть опасным и даже спровоцировать развитие рака кожи. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-дерматовенеролог Дарья Смирнова.

Особенно опасно долгое пребывание под прямыми солнечными лучами людям с диспластическим невусом на коже. Кроме того, загар опасен для людей, чьи родственники ранее сталкивались с меланомой, отметило РИА ФАН.

«Чрезмерное воздействие солнечного света и УФ-излучения может вызвать признаки раннего старения кожи, появление нежелательных пигментаций, повреждение сетчатки глаз, а также серьезные проблемы со здоровьем, включая рак кожи», — рассказала Смирнова.