Дерматолог Скорогудаева заявила об опасности ежедневного мытья головы
Не стоит мыть голову каждый день. Подобный подход может обернуться перхотью и шелушением. Таким мнением поделилась врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Эксперт пояснила, что в составе многих шампуней присутствуют сульфаты. Они снимают липидную мантию, из-за чего кожа головы может сохнуть.
«Наиболее опасны кондиционеры для волос, они вообще не должны касаться кожи головы, потому что вызывают гибель нормальных бактерий, что приводит к перхоти, шелушению», — пояснила медик.