Здоровье 28 декабря 2023, 12:26 Дерматолог Скорогудаева рассказал, что акне всегда является следствием нарушения гормонального фона

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Многие люди путают понятия «акне» и «прыщи», но у них совершенно разная природа. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала дерматолог Ирина Скорогудаева.

Она объяснила, акне всегда является следствием гормональных нарушений. Оно может передаваться по наследству или быть заложено генетически.

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«Под акне мы понимаем заболевание, которое однозначно связано с нарушением гормонального фона. То есть там, где действительно преобладают андрогены по разным причинам», — объяснила врач.

Что касается прыщей, они появляются и проходят, нередко являются следствием неправильного питания, например, преобладания жирной и сладкой пищи. Акне же зреет годами.

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