Здоровье 14 марта 2024, 12:00 Дерматолог Скорогудаева посоветовала использовать солнцезащитные крема только под солнцем

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Не стоит увлекаться солцезащитными кремами и использовать их тогда, когда человек не попадает под ультрафиолетовые лучи. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

Она объяснила, что в фильтрах есть смысл при непосредственной угрозе. Если человек находится на солнце пару минут, пока идет из дома до машины и из авто до офиса, то нет причин использовать специальный крем.

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«Защита нужна только тем, у кого особая опасность. Это светлые фототипы кожи по Фицпатрику — от одного до трех, а также люди с заболеваниями», — подчеркнула врач.

Как добавил RT, также рекомендую пользоваться солнцезащитными кремами людям с очень чувствительной кожей и большим количеством родинок.

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