Дерматолог Сюминь назвал главные причины кожной аллергии летом

Металлические украшения чаще всего вызывают аллергию на коже в летнее время. Об этом изданию NVL рассказал китайский врач-дерматолог из Пекинской больницы Тунжэнь при Столичном медицинском университете Ян Сюминь.

По словам специалиста, реакция может проявляться не только на конкретном участке кожи, но и на всем теле. Человек может понять о наличии аллергии по покраснениям, отекам, волдырям, зуду, написало издание «ПолитЭксперт».

Медик отметил, что изменения температурных и влажных условий в офисе также могут привести к серьезному недостатку влаги в роговом слое кожи и нарушению кровообращения. Как следствие, у человека сильно краснеет лицо и может появиться зуд.

Китайский специалист также посоветовал регулярно чистить кондиционеры, поскольку в них при частой работе накапливаются патогенные бактерии, клещи, пыль, плесень, пыльца, вызывающие аллергию. Например, укус клещей может спровоцировать крапивницу, папулы и эритему.