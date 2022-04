Дерматолог Мэри Шеу рассказала, что при акне следует отказаться от коровьего молока. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Eat This, Not That.

Она отметила важность домашнего ухода за кожей и эффективность химического пилинга. Также Шеу рассказала, что важную роль играет правильное питание. Следует включить в рацион цельнозерновой хлеб, фрукты и овощи, а также обращать внимание на гликемический индекс продуктов.