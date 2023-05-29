Здоровье 29 мая 2023, 14:13 Дерматолог Саперова рассказала, что гормональный дисбаланс может быть причиной облысения

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Многие люди страдают от облысения, и его вызывают сразу несколько факторов. Об этом РИАМО рассказала врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» Ольга Саперова.

Она отметила, что одной из причин выпадения волос можно назвать наследственность. Генетическая предрасположенность влияет на процесс облысения. Также его вызывают нарушения гормонального фона.

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«Облысение может быть вызвано различными факторами, включая генетическую предрасположенность, стресс, нарушение гормонального баланса, дефицит витаминов и минералов, а также применение некоторых лекарственных препаратов», — рассказала Ольга Саперова.

При выпадении волос она посоветовала использовать специальные шампуни и лосьоны, не пренебрегать массажем кожи головы. А также обратиться к специалисту, который может выписать специальные препараты.

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