Здоровье 16 мая 2023, 11:49 Дерматолог Саперова объяснила, почему нельзя носить обувь на голую ногу Дерматолог Саперова: это может привести к рискам заражения грибковой инфекцией

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Врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова в разговоре с изданием РИАМО объяснила, почему не стоит носить обувь на голую ногу.

Как заметила специалист, ношение обуви без носков может привести к повреждениям кожи, а также спровоцировать грибковую инфекцию.

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«Но нужно иметь в виду, что это может привести к повреждению кожи на ступнях и пальцах ног, а также увеличить риск заражения грибковой или бактериальной инфекцией», — добавила медик.

Для профилактики заболеваний кожи стоп следует покупать ту обувь, которая легко вентилируется и соответствует размеру ноги, заключила дерматолог.