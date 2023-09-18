Здоровье 18 сентября 2023, 19:15 Дерматолог Сафонова посоветовала есть белок для здоровья кожи

Читать 360tv в

Продукты с большим содержанием белка помогут поддержать здоровье кожи. Об этом сообщила врач-дерматолог Лариса Сафонова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, для чистой и сияющей кожи необходимо правильное питание и нутриентная поддержка. Белком особенно богаты мясо, рыба, яйца, зерна и бобовые, содержащиеся в них аминокислоты отвечают за упругость кожи.

Реклама

Кроме того, ключевую роль в здоровье кожи играют жирные кислоты, клетчатка, бета-каротин и витамин А, добавила дерматолог.