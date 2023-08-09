Здоровье 09 августа 2023, 16:18 Дерматолог Рудыка связала высыпания на лбу с патологиями ЖКТ

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Высыпания в области лба и висков могут сигнализировать о наличии нарушений в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала дерматолог, косметолог Наталия Рудыка в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, акне в области щек и подбородка зачастую указывает на гормональные нарушения. Темные круги под глазами могут появляться из-за недосыпа и неправильного питания.

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Также дерматолог отметила, что сухая кожа с синими нижними веками является проявлением болезней сердца и недостатка железа в организме.