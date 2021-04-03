Дерматолог рассказала о вызывающей зависимость косметике

Зависимость от косметики могут вызвать крема и мази, в составе которых присутствуют гормоны. Но подобные препараты назначаются для лечения кожных заболеваний и применяются под контролем врача.

Как рассказала агентству «Прайм» дерматолог Екатерина Пащенко, обычная косметика для красоты и здоровья таких веществ не содержит.

«То, что мы принимаем за зависимость, является обычным привыканием — кожа приспосабливается к компонентам косметического средства и больше не реагирует на него улучшением, как в начале применения», — объяснила Пащенко.

Для достижения максимального результата дерматолог порекомендовала использовать косметику в течение двух-трех месяцев. Если продолжать использовать то же средство, то оно продолжит работать и выполнять свою функцию, но кожа уже будет достаточно «напитана» его составом. Чтобы покрыть другие нужды тканей, лучше в этот момент добавить средство с другим составом.

Многие люди сталкиваются в течение жизни с появлением папиллом. Полностью вылечиться от вируса нельзя, но можно удалить новообразования. При этом самым правильным решением будет обратиться к медикам, а не косметологам.