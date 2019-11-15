Дерматолог рассказал о причинах акне

По мнению дерматолога, внешние воспаления сигнализируют о внутренних болезнях. Так, прыщи на лбу и висках показывают проблемы в пищеварительной системе, а на подбородке — сбой в гормональной. Акне на щеках могут появиться из-за заболеваний легких, а на носу — из-за болезни сердца и сосудов.

Зоуи Дивин посоветовала заниматься бегом, каждый день спать на чистой наволочке на подушке и чаще протирать экран телефона.