Дерматолог рассказала, как определить признаки опухоли

Раковые опухоли на коже — меланомы — порой бывает довольно сложно отличить от обычных родинок. Меланомы образуются из-за пигментных клеток меланоцитов. Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, по каким признакам можно отличить обычную родинку от меланомы. Об этом сообщило агентство «Ридус».

«Первый признак — родинка начала менять цвет, второй — родинка содержит два и более цвета, третий признак — вы начали чувствовать родинку (появилось ощущение тепла, зуда или боли на месте родинки) четвертый — она начала быстро расти. Также о злокачественности кожного образования говорит изъязвление», — сообщила врач.

Если человек заметил признаки меланомы, то первым делом необходимо обратиться к дерматологу. Если у специалиста возникнут опасения, он направит вас к онкологу, который определит диагноз.

Егорова предупредила, что если возможности обратиться к специалисту в ближайшее время нет, трогать родинку категорически запрещено. Врач порекомендовала заклеить её пластырем, чтобы избежать контакта с одеждой. Она отметила также, что необходимо избегать воздействия на воспаление ультрафиолетовых лучей.