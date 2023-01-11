11 января 2023, 18:39
Дерматолог рассказала, как избежать обморожения кожи в морозы
Многослойная одежда способна сохранять тепло долгое время
В сильные морозы многие люди часто сталкиваются с признаками обморожения. О том, как его избежать, рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова, передала «Вечерняя Москва».
Егорова отметила, что в холодное время года от обморожения спасут варежки и капюшон. По данным «Известий», также при низких температурах рекомендуется надеть на себя как можно больше слоев одежды.
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Однако при первых признаках обморожения следует обратиться за помощью специалистов.
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