Здоровье 11 января 2023, 18:39 Дерматолог рассказала, как избежать обморожения кожи в морозы Многослойная одежда способна сохранять тепло долгое время

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В сильные морозы многие люди часто сталкиваются с признаками обморожения. О том, как его избежать, рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова, передала «Вечерняя Москва».

Егорова отметила, что в холодное время года от обморожения спасут варежки и капюшон. По данным «Известий», также при низких температурах рекомендуется надеть на себя как можно больше слоев одежды.

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Однако при первых признаках обморожения следует обратиться за помощью специалистов.

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