Здоровье 10 января 2023, 13:34 Дерматолог рассказал, почему не стоит использовать медицинские маски как защиту от холода Неправильное ношение медицинских масок навредит коже РИА «Новости»

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Многие россияне в период пандемии коронавируса в сильные морозы грели лицо ношением медицинских масок. О вреде такого способа согревания и о правильном уходе за кожей зимой рассказал дерматолог-дерматовенеролог Павел Ворожейкин сайту kp.ru.

По словам специалиста, согревание лица при помощи медицинских масок способно навредить коже из-за их промокания от дыхания. Любое перегревание лица негативно влияет на состояние кожи. Также не рекомендуется сразу же идти мыть руки и лицо после зимней прогулки на свежем воздухе — коже необходимо адаптироваться под комнатную температуру.

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Кроме того, в сильные морозы врач посоветовал наносить различные увлажняющие крема не ранее чем за полчаса до выхода на улицу.

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