Дерматолог рассказал об опасности золотого унитаза
Дерматолог Юлия Галлямова рассказала «Ридусу», какой вред может нанести организму такой роскошный элемент интерьера, как золотой унитаз. Тема обрела актуальность после того, как такое интерьерное решение обнаружили в доме задержанного за коррупцию начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова.
По словам дерматолога, у некоторых людей золото может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому людям, склонным к аллергии на металлы, золотой унитаз дома лучше не ставить — даже если очень хочется.
«Золото, как и любой металл, может вызывать аллергические реакции. Наиболее яркий пример — это девушки, которые носят серьги: некоторые не могут носить сережки из серебра, но из золота могут, а некоторые не могут даже из золота. Это довольно частое явление», — пояснила дерматолог.
Алексей Сафронов был задержан 20 июля по обвинению в коррупции. В его доме следователи обнаружили роскошный «дворцовый» интерьер, в том числе позолоченный унитаз. На заседании суда Сафронов утверждал, что унитаз купила его гражданская жена за 20 тысяч рублей.