Дерматолог рассказал об опасности длительного ношения маски на морозе

Многие люди надевают маску на улице с целью защитить лицо от мороза. На самом деле такой лайфхак может привести к неприятным последствиям.

«Когда мы носим маску, создается парниковый эффект, влага оказывается на лице, если долго находиться на улице, то можно получить обморожение. Даже если вы постоянно в мороз не снимаете маску, от воздействия низких температур можно получить раздражение на коже, покраснение, сухость», — пояснила Макитрина.

Из-за влаги, которая образуется на лице под маской при минусовых температурах, кожа становится стянутой, может появиться сосудистая реакция. По этой причине необходимо давать доступ воздуху.

Специалист посоветовала в зимний период чаще наносить на кожу жирный защитный крем вместо увлажняющего.