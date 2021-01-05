Дерматолог рассказал о «безобидном» симптоме рака

Изменения на коже могут свидетельствовать об опасных заболеваниях. Например, покраснение и раздражение могут быть следствием заболеваний внутренних органов. А экзема может говорить о проблемах с желудком или кишечником.

Немецкий дерматолог Яэль Адлер в беседе с FOCUS рассказала, что особенно внимательно нужно относиться к зуду. Он может появиться без видимой причины.

«Это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушения обмена веществ, такие как диабет, а также рак», — объяснила дерматолог. Ее слова приводит РИА «Новости».

Специалист посоветовала при любых изменениях на коже обращаться к врачам и проходить обследования, уточнили «Невские новости».

Бледный цвет кала может говорить о развитии рака печени. Неожиданный симптом заболевания упоминается в памятке благотворительной организации по борьбе с онкологией имени Дугласа Макмиллана. Среди других признаков: потеря аппетита, слабость, тошнота, боли в правой части живота, вздутие, пожелтение кожи и белков глаз. На развитие рака влияют злоупотребление алкоголем, лишний вес, генетическая предрасположенность и сахарный диабет.