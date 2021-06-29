Дерматолог рассказал, кто чаще подвержен педикулезу

Дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что чаще всего педикулез встречается у людей с густыми волосами. Об этом сообщило РИА ФАН.

По ее словам, оно может начаться даже в том случае, если человек регулярно моет голову.

«Педикулез — это 100% зоонозное заболевание, которое передается от человека к человеку. Основным распространителем является заболевший, у которого есть вши», — пояснила Егорова.

По ее словам, чаще всего массовые заражения случаются в коллективах, так как из-за вшей педикулез очень быстро распространяется. Например, в школах.

«Лечится ужасно плохо, и, как показывает практика, аптечные средства практически не помогают. Альтернативные методы, чтобы избавиться от вшей, — покрасить волосы в более светлый цвет», — рассказала Егоров.

Также в качестве средств от педикулеза она перечислили керосин, оливковое масло, шампунь, несколько капель лавандового масла.

«Все это втирается в голову и под пакет», — уточнила врач.

Мужчинам она рекомендовала побриться налысо, так как это самое быстрое средство выведения вшей.