Здоровье 03 февраля 2023, 03:35 Дерматолог рассказал, какие маски для лица могут навредить коже Дерматолог Титушкина посоветовала не использовать маски с ароматизаторами и красителями

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Некоторые маски для лица могут навредить коже. Врач-дерматолог, врач-венеролог, миколог, косметолог, трихолог «СМ-Клиники» Екатерина Титушкина рассказала, какие из них лучше не использовать. Об этом сообщил Life.

По словам специалиста, лучше отказаться от использования масок с красителями и ароматизаторами, так как они могут вызвать раздражение кожи. Домашние маски также являются вредными. Они могут стать причиной контактного или аллергического дерматита, написал RT.

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«Многими любимые маски с мордочками животных обычно содержат красители, которые не оказывают благоприятного воздействия на кожу», — объяснила медик.

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