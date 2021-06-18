Дерматолог рассказал, как защитить себя от солнечных лучей

Многие люди в погоне за безупречным загаром допускают ряд ошибок во время принятия солнечных ванн. О том, как не допустить появления ожогов, рассказал врач-дерматолог Станислав Арканников РИА «Новости».

Если вы почувствовали, что кожа начала болеть, а на ее поверхности появились покраснения, необходимо скрыться от солнца. При чем сделать это нужно в закрытом помещении, а не в тени, так как на улице температура сохраняется такой же высокой. Для облегчения боли можно накрыться смоченной в воде одеждой. Об сообщило агентство «Русская планета».

После врач порекомендовал принять холодный душ без сильного напора струй. Температура воды не должна превышать 20 градусов. Для избавления от болевых ощущений можно принять ибупрофен или парацетамол.

После всех процедур обожженную кожу необходимо увлажнить с помощью кремов. Желательно использовать крема с витамином E, экстрактом ромашки, соком алоэ или пантенолом. Врач обратил внимание, что использовать для снятия боли кефир, сметану или спиртосодержащие препараты противопоказано. Это лишь усугубит ситуацию.