Дерматолог рассказал, как устранить шелушение кожи

Многие люди сталкиваются с проблемой шелушения кожи. Врач-дерматолог Александра Гонт в беседе с «Радио 1» рассказала, как ухаживать за кожей и поддерживать ее в хорошем состоянии.

Специалист напомнила, что ороговевшие чешуйки кожи отшелушиваются примерно каждый месяц. По ее словам, такие клетки уже выполнили свои функции и не нужды организму. Они напоминают черепицу на крыше.

«Каждые 28-35 дней они [клетки] должны полностью отшелушиваться вместе с накопленными вирусами, загрязнениями, продуктами жизнедеятельности и всего того, что мы нахватали из вне. Это такая регенерация, придуманная природой, чтобы защитить и не пустить какие-то посторонние элементы внутрь нашего организма», — пояснила эксперт.

Как отметила Гонт, чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии, необходимо отшелушивать ее два–три раза за семь дней. Кроме того, важно использовать специальные масла для кожи. Они помогают смягчить воздействие воды, передало радио «Комсомольская правда».

Врач предупредила также, что полотенце может лишь спровоцировать шелушение кожи. После душа лучше закутаться в махровый халат. По словам специалиста, если у человека наблюдается патологическое шелушение кожи с покраснениями и зудом, стоит обратиться за консультацией к врачу-дерматологу.