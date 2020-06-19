Дерматолог рассказал, как правильно загорать

Дерматолог напомнила, что загар используется в лечении многих кожных заболеваний.

«Но специалисты настаивают на том, что загорать надо правильно, используя фотозащиту», — цитирует эксперта РИА ФАН.

Она посоветовала каждые два часа наносить средство с максимальным SPF (Sun Protection Factor, фактор защиты от солнца. — прим. ред.), если вы проводите на солнце целые выходные.

В особенности, это касается людей со светлой кожей. А пациенты с фотодерматитом или фотодерматозом должны избегать прямых солнечных лучей, поскольку это грозит им появлением волдырей.