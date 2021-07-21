Дерматолог рассказал, как правильно принимать душ

Дерматовенеролог Наталия Жовтан дала советы, как правильно принимать душ. Об этом сообщила «Москва 24».

По данным радиостанции «Комсомольская правда», она рекомендовала принимать душ два раза в день. Но гели для душа и другие очищающие средства использовать нужно не чаще одного раза.

Также она посоветовала выбирать комфортную температуру воды. Летом, если нет проблем с сосудами, можно делать контрастный душ. А зимой стоит помнить, что от горячей воды кожа сушится и краснеет.

Кроме того, Жовтан посоветовала аккуратно использовать мочалку или щетку для кожи и обязательно менять ее раз в два месяца.