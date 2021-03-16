Дерматолог рассказал, как кожа реагирует на заражение коронавирусом

Дерматолог-венеролог Зоя Константинова рассказала, как кожа может отреагировать на заражение коронавирусом. По словам врача, у больных COVID-19 иногда появляются высыпания, написал сайт URA.ru.

«При коронавирусе у некоторых людей появляется сыпь разных видов. Может быть пятничная, коревидная, а также папулезная. Причины появления пока не изучены», — пояснила специалист.

Еще неизвестно, такую реакцию вызывает сам вирус или применяемая при лечении терапия. Уточняется, что симптоматика и последствия COVID-19 имеют свойство появляться на любом участке организма.

Коллега Константиновой, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что коронавирусная инфекция «оживляет» все недуги, к которым у человека есть склонность.

«Коронавирус проявляет все болезни, к которым есть предрасположенность. Практически на всех клетках организма есть рецепторы, через которые инфекция воздействует на эти клетки», — отметил медик.

Он заключил, что атаке подвержен весь организм, поэтому симптоматика может быть непредсказуемой.