Дерматолог рассказал, как избавиться от прыщей

Акне может появиться в любом возрасте, но избавиться от ненавистных прыщей можно раз и навсегда. Начать стоит с обследования, рассказала врач-дерматолог и косметолог Екатерина Анчикова.

По словам медика, человеку с акне необходимо исключить заболевания внутренних органов. Для этого нужно обратиться к эндокринологу и гинекологу.

«Необходимо сдать клинический и биохимический анализы крови, а также анализ на паразитарные инфекции. Пациенту с акне при необходимости рекомендуется УЗИ органов малого таза, брюшной полости и щитовидной железы», — привел «Рамблер» слова Анчиковой.

Еще врачи могут попросить сдать гормоны щитовидной железы, а также проверить уровень сахара в крови. На основе результатов исследований медик скажет, есть ли у человека провоцирующее появление прыщей заболевание.

«Бесполезно „лечить прыщи“ у косметолога-эстетиста разными космецевтическими средствами, если причинный фактор не устранен», — пояснила врач-дерматолог.

Она посоветовала сразу же обращаться к специалистам при первом появлении прыщей.