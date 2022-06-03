Дерматолог Проценко посоветовал лечить прыщи дегтярным мылом

Дегтярное мыло является недорогим и действенным средством от прыщей для обладателей жирной кожи. Таким мнением с Общественной службой новостей поделился заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской районной клинической больницы, кандидат медицинских наук Алексей Проценко.

По словам врача, мыло на основе березового дегтя обладает хорошим антибактериальным эффектом и помогает избавиться от акне, излишков кожного сала и микробов на поверхности кожи.

«Это средство лучше использовать при жирной коже и избегать при сухой. Кроме того, пользоваться мылом из дегтя стоит не более трех раз в неделю. После каждого раза рекомендуется использовать увлажняющий крем», — сказал дерматолог.

При этом мыло способно вызвать аллергию и пересушить кожу, предупредило РИА ФАН. Поэтому при появлении раздражения нужно перестать им пользоваться. Обладателям чувствительной тонкой кожи это средство тоже не подойдет.