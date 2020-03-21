Дерматолог предупредил об опасности туалетной бумаги с красителем

Покупая очередную пачку туалетной бумаги обратите внимание на состав. Она может оказаться вредной для здоровья. Красители и некоторые компоненты могут вызвать не только раздражение, но и рак.

Раньше на полках магазинов можно было найти только серую туалетную бумагу, сейчас же цвета и ароматы в изобилии.

«Отмечу, что именно наличие красителей чаще всего может стать причиной раздражения в паховой зоне и в местах непосредственного контакта бумаги и кожи», — рассказала врач-дерматолог Ирина Скорогудаева «Вечерней Москве».

Но раздражение не единственная проблема, которую может вызвать бумага. Если средство гигиены некачественное, то возможно появление геморроя, воспаления или даже рака прямой кишки. Все это вызывает свинец, входящий в состав красителей дешевых видом туалетной бумаги.

«Это правда, ведь в типографских красках содержится свинец, который и провоцирует онкологию. Поэтому лучше забыть о серых образцах», — пояснила Скорогудаева.

Специалист посоветовала покупать белую бумагу пр средней цене. Лучше покупать без каких-либо ароматизаторов или красителей. Еще необходимо изучать состав — в нем не должно быть кусочков древесины и твердых примесей. Такие частицы могут травмировать кожу.

Врач рекомендует обходить стороной и влажные салфетки с большим количеством химических веществ в составе.

«Это дополнительная почва для возникновения раздражения кожи, образования сыпи и сухости, поскольку в некоторые образцы добавляют спирт. И в таком случае — влажная салфетка настоящее зло», — заключила Скорогудаева.

Ранее врач аллерголог-иммунолог и ведущий медицинской программы на телеканале «Пятница» Алексей Бессмертный предупредил, что частое мытье рук может быть опасно. Моющие средства пересушивают кожу и смывают с нее защитный слой полезных бактерий.